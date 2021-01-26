РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 янв. В городском округе Люберцы после обращения жителей комиссия обязала собственника земельного участка привести территорию в надлежащее состояние и вывезти строительные отходы с несанкционированной свалки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

По обращениям жителей ЖК «Кореневский форт» и коттеджного поселка «Марусин сад» в городском округе провели проверку территории промышленной зоны деревни Мотяково.

«Комиссией установлено, что на земельном участке с кадастровым номером 55:22:0060407:294 частной собственности организована несанкционированная свалка строительных отходов, грунтов неизвестного происхождения. Установлен собственник. По решению комиссии собственнику предъявлены требования о приведении территории в надлежащее состояние и вывозе строительных отходов», - говорится в сообщении.

На момент проверки собственник уже начал вывоз отходов, на данный момент вывезено более 60 кубических метров отходов на специализированный полигон.

Кроме того, за данной территорией будет установлено видеонаблюдение для предотвращения повторных случаев завоза отходов. Территория будет огорожена собственником, что предотвратит возможность завоза отходов.