РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 янв. Стену, на которой в исторических фотографиях отражены значимые события истории и достижения жителей открыли в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщается на офицальном сайте администрации горокруга.

«Стена с событиями и достижениями Нахабина открыта. ООО «Моспромдизайн» подготовил для жителей проект «Нахабино сквозь года», - говорится в сообщении.

Во вторник начальник управления по развитию территорий администрации горокруга Красногорск Борис Соловьев, коммерческий директор компании «Моспромдизайн» Антуан Бишкинский, руководитель Нахабинского отделения сообщества чернобыльцев Евгений Шевченко и член окружной общественной палаты Вадим Ивлев прошлись вдоль стены на улице Институтской. Стометровая стена состоит из 41 стенда с фотографиями о жизни людей, истории и достижениях поселка. Также изображены герб и флаг поселка и указана дата его образования - 1482 год.

«Благодаря этому проекту молодежь может познакомиться с достижениями старшего поколения и узнать о значимых событиях и истории Нахабино», - отметил Соловьев.