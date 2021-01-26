РИАМО - 26 янв. Завершилась комплексная реставрация могил и надгробных сооружений семьи Третьяковых на Даниловском кладбище Москвы, они обладают статусом объекта культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

Работы коснулись четырех надгробий: Зинаиды и Софьи Третьяковых (жена и дочь Сергея Васильевича Третьякова), Анны Ивановны и Натальи Ивановны, Марии Ивановны, Елизаветы Ивановны Третьяковых (кузины Павла Михайловича и Сергея Михайловича Третьяковых). Работы прошли по заказу и под контролем Мосгорнаследия.

«До реставрации на памятниках были трещины, сколы, различные загрязнения. Кроме того, были утрачены некоторые элементы. Мастера воссоздали все недостающие детали, в том числе, позолоченные мемориальные надписи, кресты, утраченные части фигуры Христа на распятии и плиты оснований», - сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Рабочие сначала очистили надгробия, затем устранили трещины и сколы, воссоздали декоративные элементы, а после обработали поверхности надгробий защитными составами. Особое внимание уделялось основанию конструкций. Работы продолжались около 6 месяцев

На Даниловском кладбище захоронены многие представители известного купеческого рода создателя «Третьяковской галереи».

Даниловское кладбище в конце XVIII века открыла Екатерина II из-за эпидемии чумы. Раньше тут хоронили преимущественно среднее сословие, но сейчас на кладбище можно найти могилы известных деятелей культуры и науки, политики и предпринимательства, артистов, спортсменов и представителей духовенства.