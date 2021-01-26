РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 янв. В платежных документах с начислениями за январь 2021 года отразят перерасчеты за декабрь 2020 года в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«МосОблЕИРЦ информирует люберчан о том, что в связи с досрочным выпуском квитанций в декабре расчеты по электроэнергии и водоснабжению были произведены, исходя из среднемесячных показаний. В платежном документе за январь 2021 года объем потребления по этим услугам будет пересчитан на основании переданных в январе показаний приборов учета», - говорится в сообщении.

Также в квитанции за январь будут учтены оплаты, произведенные в декабре и не отразившиеся в платежных документах за декабрь. Детализацию расчетов за жилищно-коммунальные услуги можно посмотреть в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, или скачав мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».