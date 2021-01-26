РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 янв. Студентам Мытищинского колледжа рассказали о деятельности полицейских в рамках акции «Студенческий десант», сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

Сотрудники отдела по работе с личным составом МУ МВД России «Мытищинское» совместно с представителем Общественного совета при МУ МВД Вячеславом Адамовым присоединились к Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества. Узнать о деятельности полицейских смогли студенты Мытищинского колледжа.

«В ходе беседы подростки узнали о специфике работы в различных направлениях службы: участковых уполномоченных полиции, патрульно-постовой, следственного отделения и уголовного розыска, узнали о том, что обеспечение безопасности граждан, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений являются основными задачами полицейских», - говорится в сообщении.

Сотрудники отдела по работе с личным составом познакомили присутствующих с требованиями, предъявляемыми к абитуриентам университета МВД России имени Кикотя, а также перечислили документы, которые потребуются для поступления. В заключение студенты посетили музей Мытищинской полиции.

«Молодые люди узнали о первых милиционерах Мытищ, заслугах местной милиции в деле борьбы с преступностью. В завершение мероприятия студенты поблагодарили за интересную экскурсию, которая позволила им больше узнать об особенностях работы правоохранителей, и отметили, насколько сложную и ответственную работу выполняют полицейские», - отмечается в сообщении.