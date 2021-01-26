РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 янв. В литературной гостиной Губернской библиотеки Королева 29 января будут звучать стихи Бродского с борта Международной космической станции, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Январская встреча литературной гостиной цикла «Слово и космос» посвящена теме «В Рождество все немного волхвы». Рождественский цикл Иосифа Бродского». Литературная гостиная приурочена ко дню памяти Иосифа Бродского. Поэт ушел из жизни 25 лет назад.

«29 января в 17:35 по московскому времени состоится вторая литературная гостиная цикла «Слово и космос» с прямым подключением к МКС. Участником литературного диалога станет космонавт «Роскосмоса» Сергей Рыжиков. Во время онлайн-подключения с МКС он расскажет о своем восприятии рождественского цикла Бродского и покажет рождественские фотографии, сделанные с борта международной станции в 2021 году», - говорится в сообщении.

Ведущей гостиной станет доктор филологических наук, литературовед Эльмира Афанасьева. В мероприятии примут участие автор и исполнитель песен Виктор Попов, доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики, автор публикаций о поэтике Иосифа Бродского Олег Лекманов, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой мировой литературы института Пушкина Александр Пашков.

«Одной из онлайн-площадок мероприятия станет Дом-музей Иосифа Бродского в деревне Норинская, где поэт находился в ссылке в 1964-1965 годах и написал стихотворение «1 января 1965 года» («Волхвы забудут адрес твой…»)», - добавляется в материале.

В онлайн-диалоге примут участие директор Вельского краеведческого музея имени В.Ф. Кулакова Ольга Березина и научный сотрудник музея, куратор Дома-музея И.А. Бродского в деревне Норинская Арина Баландина.

О венецианском мифе в лирике поэта расскажет доцент Сиенского государственного университета и Пизанского государственного университета Алина Кунусова.

Слушатели литературной гостиной смогут принять участие в конкурсе на лучший вопрос по теме встречи. Победитель получит в подарок памятные призы от госкорпорации «Роскосмос» и Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина. Для участия в конкурсе необходимо отправить свой вопрос по теме литературной гостиной до 31 января включительно на адрес: pr@pushkin.institute.

Трансляция гостиной будет осуществляться на YouTube-каналах партнеров проекта: Роскосмос ТВ, института Пушкина, Московской губернской универсальной библиотеки.