РИАМО - 26 янв. Молочная продуктивность коров в сельскохозяйственных предприятиях Подмосковья увеличилась на 5% в прошедшем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Во всех категориях хозяйств Подмосковья отмечается стабильный рост молочной продуктивности коров. В 2020 году она составила 7,7 тысячи килограммов на одну корову», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он отметил, что продуктивность выросла на 5% по сравнению с предыдущим годом. Тогда она составляла 7,3 тысячи килограмов.

«Следует отметить, что исходя из того, что свыше 7,7 тысячи килограммов молока на одну корову в год получили профильные хозяйства области, продуктивность за 5 лет увеличилась на 26%», - подчеркнул Воскресенский.