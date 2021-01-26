РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Депутат подмосковного Подольска обязал коммунальщиков расчистить дорожки на дворовой территории на улице Рощинская, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат совета депутатов округа Александр Дудкин.

«В рамках федерального партийного проекта «Народный контроль» совместно с помощниками провели мониторинг дворовой территории на улице Рощинская у домов 9, 11, 13. Тротуар и дорожки к подъездам у дома №9 были не расчищены. Связались с территориальным управлением, проблему решили», - сказал Дудкин.

Он отметил, что также встретился с жителем деревни Сертякино, который сообщил о нерасчищенном проулке до жилого дома. Данная проблема в скором времени также будет решена.