РИАМО - 26 янв. По Репинской развязке в подмосковных Химках будут ходить регулярные маршруты общественного транспорта №№10, 1274к и 20к, что позволит горожанам существенно сократить время в дороге, сообщается на сайте администрации округа.

«В феврале общественный транспорт по маршруту №1274к будет подключен к приложению «Яндекс. Карты». Что позволит жителям следить за передвижением транспорта в реальном времени», - добавляется в сообщении.

Развязку на пересечении автодороги М-10 «Россия» и улицы Репина во вторник открыл президент РФ Владимир Путин, в церемонии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Путепровод соединил старые и новые Химки, обеспечил транспортную доступность промышленной части города. Расчетная скорость движения по путепроводу составляет 70 километров в час.