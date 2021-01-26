РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 янв. В Котельниках задержали сотрудницу магазина, подозреваемую в присвоении почти 150 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть Котельниковского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от представителя одного из магазинов в микрорайоне Силикат Котельников о хищении 149 тысяч из кассы.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска задержали 35-летнюю сотрудницу магазина, которая воспользовалась служебным положением и присвоила себе денежные средства. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», - говорится в сообщении.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.