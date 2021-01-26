РИАМО - 26 янв. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил важность открытия транспортной развязки в Химках, от имени местных жителей глава государства поблагодарил строителей, сообщает ТАСС.

Во вторник президент открыл движение по транспортной развязке на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе в Химках. В церемонии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«От имени всех жителей Химок хочу сказать спасибо, потому что это реально улучшает их жизнь», - сказал президент.

Путин напомнил, что до появления развязки в Химках было сложно добраться из района в район. Теперь путепровод соединяет старые и новые Химки, обеспечил транспортную доступность промышленной части города.

Путепровод построили по поручению президента по итогам посещения «НПО Энергомаш» 12 апреля 2019 года. Объект возвели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Площадь объекта составила около 40 тысяч квадратных метров. Протяженность основного хода – 0,8 километра с путепроводом длиной 158 метров. Число полос – от двух до пяти с расчетной скоростью движения в 70 километров в час.

В Подмосковье в 2021 году введут в эксплуатацию 15 крупных дорожных объектов в рамках президентской программы по развитию Московского транспортного узла.