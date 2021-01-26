РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Помощники депутата Мособлдумы Подольска Павла Максимовича поздравили ветерана с 94-летием и вручили подарки, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Максимович.

«По моему поручению мои помощники совместно с депутатом совета депутатов округа, членом фракции «Единая Россия» Александром Дудукиным поздравили ветерана Великой Отечественной войны Александра Воробьева с 94-м днем рождения. Они пожелали крепкого здоровья, вручили подарки и передали продуктовый набор, ведь ветеран находится на самоизоляции и соблюдает карантинные меры в период распространения коронавирусной инфекции», - написал Максимович.

Он отметил, что при встрече ветеран напомнил о том, что важно прислушиваться к советам людей старшего поколения, ведь это мудрые люди, у которых за плечами огромный жизненный опыт.