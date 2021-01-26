РИАМО - 26 янв. Пассажиропоток аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево, входящих в Московский авиаузел (МАУ), сократился в 2020 году на 52,3%, по сравнению с 2019 годом, до 48,5 миллионов человек, по данным на сайте Росавиации.
На международных рейсах пассажиропоток упал на 75,8% до 11,9 миллиона человек, а на внутренних линиях — на 29,9% до 36,5 миллионов.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что возобновляет регулярные полеты в Хельсинки с 28 января.
За последние месяцы Россия также возобновила авиасообщение с рядом стран. В частности, осуществляются рейсы в Турцию, ОАЭ, Швейцарию, Мальдивы. Воздушное сообщение с Великобританией прервано до 1 февраля из-за нового штамма коронавируса.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии