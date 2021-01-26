РИАМО - 26 янв. Пассажиропоток аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево, входящих в Московский авиаузел (МАУ), сократился в 2020 году на 52,3%, по сравнению с 2019 годом, до 48,5 миллионов человек, по данным на сайте Росавиации.

«Пассажиропоток во Внукове снизился на 47,6% до 12,5 миллионов человек. В Домодедове снижение составило 42%, до 16,3 миллиона человек. В Шереметьеве — на 60,4% до 19,5 миллионов пассажиров», — говорится в сообщении.

На международных рейсах пассажиропоток упал на 75,8% до 11,9 миллиона человек, а на внутренних линиях — на 29,9% до 36,5 миллионов.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что возобновляет регулярные полеты в Хельсинки с 28 января.

За последние месяцы Россия также возобновила авиасообщение с рядом стран. В частности, осуществляются рейсы в Турцию, ОАЭ, Швейцарию, Мальдивы. Воздушное сообщение с Великобританией прервано до 1 февраля из-за нового штамма коронавируса.