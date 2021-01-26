РИАМО - 26 янв. Компания «Яндекс.Такси» обратилась к столичной мэрии с просьбой распространить программу бесплатной вакцинации от Covid-19 на всех водителей и курьеров вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС, говорится в сообщении пресс-службы Яндекс Go.

Компания также попросила рассмотреть возможность открыть специальный пункт вакцинации для сотрудников, партнеров, индивидуальных предпринимателей и самозанятых на базе одного из центров для водителей и курьеров.

«Водители и курьеры контактируют с большим количеством людей, в условиях пандемии их услуги пользуются повышенным спросом, поэтому они входят в перечень приоритетных категорий граждан, которым доступна вакцинация. Однако до сих пор возможность получить вакцину была только у граждан России», - говорится в сообщении.

Сервисы компании продолжают оповещать водителей, доставщиков и курьеров о возможности пройти вакцинацию от коронавируса. Информацию разослали через приложения для выполнения заказов и опубликовали на сайте для партнеров.

Ранее компания продлила действие фонда финансовой поддержки водителей и курьеров, которые заболели коронавирусом или оказались на карантине из-за контакта с заболевшими, до конца 2021 года. Его сформировали в марте 2020 года.

Общая сумма, которую компания «Яндекс.Такси» выделила на помощь в борьбе с распространением коронавируса и поддержку партнеров, составила 600 миллионов рублей.

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26 ЯНВАРЯ

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