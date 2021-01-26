РИАМО - 26 янв. С 1 марта по 31 декабря прошлого года за счет средств федерального бюджета отправлены в свои страны 404 иностранных гражданина, исполнено 80,6 % решений о депортации, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Депортация производится в отношении тех иностранцев, которые совершили административные правонарушения или утратили основания находится на территории России.

«В настоящее время в ожидании спецрейсов в центрах временного содержания ожидают отправки на родину еще 36 иностранных граждан», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Иностранцы, ожидающие исполнения решения суда об административном выдворении за пределы РФ, решения о депортации, либо решения о реадмиссии содержатся в специальных учреждениях ГУ МВД России по Московской области. На территории Подмосковья такие центры расположены в Егорьевске и Королеве.

Большинство иностранных граждан, отправленных на территорию своих государств, составляют граждане Республик Узбекистан (81%), Таджикистан (8%), Молдова(3%) и Украины (3%).