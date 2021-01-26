РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 янв. В городском округе Мытищи выявили 43 новых случая коронавируса за сутки, всего в муниципалитете за пандемию зафиксировали 7 255 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid‑19.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 1 129 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 187 680 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 3 581 человек. Выздоровел и выписался 147 781 человек. В городском округе Мытищи зарегистрировали 7 255 случаев заболевания (плюс 43)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 (800) 550-50-30. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.