РИАМО - 26 янв. В Московском зоопарке завершено устройство фундаментной плиты павильона «Ластоногие», специалисты начали строительство наружных и внутренних стен, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Павильон будет представлять собой комплекс бассейнов с помещениями для морских животных — белуг, сивучей, моржей, морских котиков и тюленей.

«На территории зоопарка создается современный универсальный комплекс для содержания холодноводных морских млекопитающих со средой, максимально приближенной к природной», — говорится в сообщении.

Одновременно с реконструкцией павильона «Ластоногие» на территории зоопарка ведется строительство дополнительного входа и реконструкция пешеходного моста через Большую Грузинскую улицу. Он соединяет старую и новую территорию зоосада.