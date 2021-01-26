РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. Специалисты управления благоустройства городского округа организовали выездную встречу с инициативной группой по благоустройству пруда и с жителями микрорайона 1 Мая Балашихи по дальнейшим действиям с проектом, сообщается в Instagram-аккаунте микрорайона.

На встрече обсудили вопросы, которые будут включены в публичные слушания по вопросу элементов, которые должны быть благоустроены и появиться вблизи водоема.

«Сегодня (во вторник - ред.) от инициативной группы по благоустройству пруда смогли присутствовать только я и Галина Черлат, но как и всегда вся группа включится для дальнейшей реализации проекта. Обсудим с жителями то, что важнее реализовать основываясь на те денежные средства, которые выделены в данный момент», - сказал председатель инициативной группы по благоустройству пруда Роман Кривенков.