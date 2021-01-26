РИАМО – 26 янв. Бывший главный санитарный врач России Евгений Беляев скончался на 84-м году жизни 25 января, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

«Санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации понесла невосполнимую утрату – 25 января на 84 году жизни скончался ученый, <…> в настоящее – время РАН), главный государственный санитарный врач РСФСР (1990–1992), Главный государственный санитарный врач Российской Федерации (1992–1996), доктор медицинских наук, профессор (1999), заслуженный врач Российской Федерации (2002) Евгений Николаевич Беляев», - говорится в сообщении.

Он родился в 1937 года в поселке Песковка Омутнинского района Кировской области. В 1961 году окончил санитарно-гигиенический факультет Пермского государственного медицинского института.

Работал помощником санитарного врача, санитарным врачом, заведующим отделом, заместителем главного врача Пермской областной санэпидстанции, главным врачом Пермской городской санэпидстанции, главный государственный санитарный врач Пермской области (1975–1986), в Пермском обкоме КПСС (1971–1975). После перевода в Министерство здравоохранения РСФСР в 1986–1991 годах работал начальником Главного санэпидуправления, а в последующем заместителем министра – главным государственным санитарным врачом РСФСР.

С именем Евгения Николаевича связаны одни из наиболее ярких страниц истории санитарно-эпидемиологической службы России, отмеченные проведением коренных реформ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период глубоких политических, экономических и социальных преобразований, происходивших в стране в конце 80-х – начале 90-х годов.​