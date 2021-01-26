РИАМО - 26 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о расширении использования технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта для диагностики заболеваний, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Внедрение технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта для расшифровки медицинских изображений (маммограмм, КТ, МРТ и рентгеновских снимков), выявления очагов патологий и постановки предварительного диагноза является одним из приоритетных направлений развития современной лучевой диагностики», – говорится в сообщении.

Москва является передовым городом по внедрению искусственного интеллекта во врачебную практику.

Так, ранее в столице появился Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС ЕМИАС) – облачное хранение медицинских изображений, сделанных в городских больницах и поликлиниках. К нему подключены около 1,3 тысячи цифровых аппаратов лучевой диагностики городских медучреждений.

Также в Москве создан единый Городской референс-центр лучевой диагностики, который вырабатывает единые стандарты и протоколы лучевой диагностики, оказывает консультативную помощь врачам-рентгенологам, работающим в больницах и поликлиниках (так называемое «второе мнение»).

В прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, технологии компьютерного зрения начали использоваться для диагностики ряда других заболеваний, в частности, рака молочной железы, рака легкого и иных поражений легочной ткани.

В настоящее время в распоряжении врачей имеется 18 сервисов компьютерного зрения.