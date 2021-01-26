РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Юные спасатели подмосковного Подольска прошли занятие по выживанию в зимнем лесу и соорудили укрытие от непогоды с настилом, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

В минувшие выходные воспитанники любительского объединения «Юный спасатель» приняли участие в учебном занятии по выживанию в зимнем лесу.

«На первом этапе ребята совершили лыжный марш-бросок в точку с указанными им координатами. По координатам нашли поляну и провели на ней подготовку площадки для развертывания бивуака в зимнем лесу, соорудили укрытие от непогоды с настилом для ночевки, провели заготовку дров и развели костер», - говорится в сообщении.

Ребята показали хорошую подготовку к предстоящим соревнованиям по поисково-спасательным работам.