РИАМО - 26 янв. Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку на пересечении автомобильной дороги М-10 «Россия» и улицы Репина в Химках, сообщается на сайте Кремля.

В церемонии открытия развязки принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Владимир Путин кратко побеседовал с участниками строительства новой развязки и ознакомился с информацией о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры Химок и Московской области», - говорится в сообщении.

Путепровод построили по поручению президента по итогам посещения «НПО Энергомаш» 12 апреля 2019 года. Объект возвели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Путепровод соединил старые и новые Химки, обеспечил транспортную доступность промышленной части города.

Площадь объекта составила около 40 тысяч квадратных метров. Протяженность основного хода – 0,8 километра с путепроводом длиной 158 метров. Число полос – от двух до пяти с расчетной скоростью движения в 70 километров в час.

В Подмосковье в 2021 году введут в эксплуатацию 15 крупных дорожных объектов в рамках президентской программы по развитию Московского транспортного узла.