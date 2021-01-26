РИАМО - 26 янв. Автовладельцев в Москве призвали воспользоваться услунами общественного транспорта из-за ожидающийся во вторник вечером непогоды, сообщается в Telagram-канале «Дептранс. Оперативно».

До 10 утра 27 января ожидается мокрый снег и усиление ветра до 17 метров в секунду.

«Пожалуйста, будьте аккуратнее и по возможности пользуйтесь городским транспортом», - говорится в сообщении.

На территории Москвы и Подмосковья объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы, предупреждение будет действовать до ночи 29 января.

Ранее подмосковный Минтранс также предупредил водителей о непогоде. Дорожные службы готовы к оперативному реагированию, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и комфортный подход для пешеходов.