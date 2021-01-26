РИАМО - 26 янв. Жителям Подмосковья разослали СМС-сообщения от МЧС с предупреждением о мокром снеге, гололеде и порывистом ветре, которые прогнозируются с вечера вторника, передает корреспондент РИАМО.

«ФГБУ «ЦУГМС»: с 18:00 26 января до 10:00 27 января в Московской области ожидаются осадки (мокрый снег, снег), налипание мокрого снега, гололед, сильная гололедица, порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте осторожны», — говорится в сообщении.

Жителей ранее призвали пользоваться общественным транспортом. При поездках за рулем необходимо быть крайне внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

На территории Москвы и Подмосковья объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы, предупреждение будет действовать до ночи 29 января.