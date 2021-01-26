РИАМО - 26 янв. Жителям Подмосковья разослали СМС-сообщения от МЧС с предупреждением о мокром снеге, гололеде и порывистом ветре, которые прогнозируются с вечера вторника, передает корреспондент РИАМО.
Жителей ранее призвали пользоваться общественным транспортом. При поездках за рулем необходимо быть крайне внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
На территории Москвы и Подмосковья объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы, предупреждение будет действовать до ночи 29 января.
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