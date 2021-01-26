РИАМО - 26 янв. Волонтеры в Подмосковье помогают с уборкой снега одиноким пенсионерам и инвалидам, сугробы блокируют пожилым выход на улицу и за ворота, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В текущем месяце в Московской области выпала месячная норма осадков. Сугробы блокируют пожилым гражданам выход на улицу и за ворота.

«С 16 января в регионе стартовала акция «Уберем это вместе». Она объединяет добровольцев, которые беспокоятся за здоровье старшего поколения. Активисты не только прокладывают тропинки во дворах и подъездные пути к домам стариков, но и освобождают от снега крыши», - говорится в сообщении.

В отдельных городских округах они расчищают памятники, дворы реабилитационных центров и игровые площадки. К акции присоединилось более 10 городских округов Подмосковья: Одинцовский, Наро-Фоминский, Химки, Мытищи, Красногорск, Балашиха, Кашира, Лобня и другие.

Пенсионеры, которые не могут самостоятельно убрать снег на своем участке, могут позвонить на горячую линию адресной помощи #Мырядом по номеру 8 (800) 201-91-21, волонтеры придут на помощь.