РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. Рабочие восстановили крышку люка на автодороге по улице 40 лет Победы в подмосковной Балашихе по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал жалобу о том, что на дороге по улице 40 лет Победы открыт дождевой колодец, туда может кто-нибудь провалиться. Житель попросил привести его в нормальное состояние. Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения.

«Администрация городского округа Балашиха рассмотрела обращение по вопросу восстановления крышки люка на проезжей части автомобильной дороги улицы 40 лет Победы, 2-й участок и сообщает, что работы выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказала заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.