РИАМО - 26 янв. На территории Подмосковья до утра 27 января прогнозируется мокрый снег, сильная гололедица на дорогах и порывистый ветер, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«С 18:00 26 января до 10:00 27 января по Московской области местами ожидаются осадки (мокрый снег, снег), налипание мокрого снега, гололед и сильная гололедица. Усиление юго-восточного ветра с порывами до 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Автолюбителям посоветовали в непогоду уменьшить скорость движения на дорогах, увеличить дистанцию от других машин, а также не делать внезапных маневров. Парковать автомобиль рекомендуют подальше от деревьев. Рекомендует по возможности пользоваться общественным транспортом.

Пешеходам следует быть внимательными на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоит укрываться от непогоды под деревьями.

Ранее подмосковный Минтранс также предупредил водителей о непогоде. Дорожные службы готовы к оперативному реагированию, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и комфортный подход для пешеходов.

На территории Москвы и Подмосковья объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы, предупреждение будет действовать до ночи 29 января.