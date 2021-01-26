РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 янв. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 49 новых случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 4 128 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за минувшие сутки выявили 1 129 случаев коронавируса.

«В Щелкове за прошедшие сутки выявили 49 случаев Covid-19. Всего в городском округе зафиксировали 4 128 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 187 680 случаев инфицирования коронавирусом. Скончался 3 581 человек, выздоровел и выписался из медучреждений 147 781 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт.

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26 ЯНВАРЯ

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