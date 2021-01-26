РИАМО - 26 янв. Жителям Подмосковья напомнили о том, что не следует кататься зимой с неподготовленных горок, в регионе в зимний период организовано 130 специальных горок, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Для гостей и жителей региона организована вся инфраструктура для активного зимнего отдыха: горки, катки, лыжи, места для зимнего лова. Также можно просто насладиться прогулкой по заснеженному парку.

«Всего на территории Московской области в зимний период 2020-2021 годов организовано 130 горок, из них: аттракционы – 44, возводимые – 61, на естественном рельефе – 25», – сказал замминистра благоустройства Московской области Денис Чижик.

Он напомнил, что все горки должны соответствовать требованиям законодательства: возводимые горки, имеющие высоту от 8 метров, подлежат обязательной сертификации, а имеющие высоту от 0,4 метра до 8 метров подлежат обязательному декларированию. При этом естественные горки, не относящиеся к горнолыжным комплексам, не подлежат обязательной сертификации и декларированию.

«В целях обеспечения безопасности на горках с естественным рельефом должны быть установлены защитные сети ограждения, защитные маты препятствий, информационные стенды, а опасные спуски должны быть закрыты. В конце спуска должно быть достаточно места для торможения», – добавил Чижик.

Он подчеркнул, что склоны необходимо проверять на наличие ям, бугров, торчащих камней, кустов и иных опасных объектов.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин призвал жителей Подмосковья не использовать стихийные горки на естественном рельефе, а выбирать специально организованные горки и соблюдать на них все меры безопасности.