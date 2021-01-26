РИАМО - 26 янв. Проект «Школа профессионального роста» для обучения студентов и ординаторов медицинских вузов будет продолжен в Москве в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Гранты на реализацию проекта получат три федеральных медицинских вуза — Первый МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин», — говорится в сообщении.

Проект реализуется с 2018 года. Студенты шестого курса и ординаторы второго года обучения, отобранные по результатам конкурса, проходят дополнительное обучение и практику в медучреждениях Москвы.

Набор идет по самым дефицитным специальностям: участковый терапевт и педиатр, невролог, офтальмолог, онколог, кардиолог, пульманолог и другие.

Участники школы получают дополнительную ежемесячную стипендию в размере 25 тысяч рублей. На сегодняшний день для участия в проекте поступило 197 заявок. Обучение начнется с 1 февраля и продлится по 30 июля.

Выпускниками школы за два года стали 244 человека по 19 специальностям.