РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин в рамках акции акции «Спасибо врачам!» подарил медикам военного клинического госпиталя Росгвардии в Балашихе 60 килограммов меда, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин вручил сладкий подарок специалистам Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии Российской Федерации в микрорайоне Дзержинского», - говорится в сообщении.

Он поздравил с днем рождения начальника госпиталя Виктора Губаня, а в рамках волонтерского проекта и акции «Спасибо врачам!» поблагодарил врачей медицинского учреждения за их нелегкий, самоотверженный и неоценимый труд.