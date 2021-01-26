РИАМО - 26 янв. Автолюбителям следует соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах из-за сильного ветра и снега с дождем, на дорогах Подмосковья возможна гололедица, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В регионе идет снег с дождем, в некоторых округах может идти и до вечера. Порывы ветра местами достигают 15 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица.

«Дорожные службы готовы к оперативному реагированию, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и комфортный подход для пешеходов», - говорится в сообщении.

Водителям в такую погоду следует быть внимательными и не спешить. Их предостерегли от парковки под деревьями, шаткими конструкциями и линиями электропередачи. Пешеходам следует ожидать общественный транспорт строго на остановочных пунктах.

На территории Москвы и Подмосковья объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы, предупреждение будет действовать до ночи 29 января.