РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 янв. В подмосковном Красногорске 48-летнюю жительницу Москвы задержали за кражу продуктов из магазина, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от представителя одного из магазинов в поселке Нахабино, что неизвестный из торгового зала похитил продукты питания. Сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и задержана 48-летняя жительница Москвы», - говорится в сообщении.

Полицейские установили причастность подозреваемой к совершению двух аналогичных преступлений на территории округа. Общая сумма ущерба составила более 9 тысяч рублей.

«В отношении подозреваемой дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - отмечается в материале.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.