РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Полицейские подмосковного Подольска рассказали прохожим о доступности и удобстве использования портала госуслуг и о том, что пользователь получает там скидку при оплате пошлины, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На одной из улиц округа сотрудники УМВД провели информационную акцию «Госуслуги — это просто, быстро и доступно!». Полицейские разъяснили жителям, что электронное заявление на оказание услуги можно подать в удобное время через компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет», - говорится в сообщении.

Достаточно отправить необходимый перечень документов через портал государственных услуг. При обращении через сервис пользователь также получает скидку при оплате пошлины.

Полицейские раздали гражданам информационные буклеты, содержащие подробную информацию о предоставляемых услугах и алгоритме грамотного пользования Единым порталом.