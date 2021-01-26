РИАМО - 26 янв. В Подмосковье возобновлены занятия в рамках проекта «Активное долголетие», для участия жителям необходимо сделать прививку от коронавируса или иметь антитела, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Клубы будут работать с соблюдением всех правил санитарной безопасности в следующих городских округах: Домодедово, Раменский, Звездный городок, Красногорск, Шатура, Балашиха, Люберцы, Подольск, Рошаль, Пушкинский, Одинцовский, Павловский Посад, Коломенский, Наро-Фоминский, Ивантеевка, Клин, Озеры, Серпухов, Чехов, Электросталь, Кашира, Богородский, Бронницы, Пущино, Воскресенск, Можайск, Власиха, Талдомский и Протвино.

«По мере поступления оперативной информации из Роспотребнадзора Московской области, мы будем увеличивать число городских округов, где всеми полюбившийся проект «Активное долголетие» возобновится», — отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Участникам проекта для посещения клуба необходимо пройти вакцинацию или иметь антитела, которые нужно будет подтвердить соответствующей справкой.

В Подмосковье открыто 55 клубов «Активное долголетие», информация о проводимых мероприятиях по каждому муниципальному образованию размещается на портале «Активное долголетие» и в мобильном приложении «Соцуслуги».

Онлайн-занятия в рамках проекта также будут продолжены. Уже организовано более 4,5 тысяч занятий, которые посетили свыше 100 тысяч жителей пожилого возраста.