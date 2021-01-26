РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 янв. В подмосковных Котельниках наградили учеников за победу в областной олимпиаде по избирательному законодательству, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Первый заместитель главы администрации Котельников Александр Чуприн наградил школьников, победивших в муниципальном этапе областной олимпиады по избирательному законодательству, и педагогов, которые занимались их подготовкой», - говорится в сообщении.

Дипломы победителей очного индивидуального тестирования II муниципального этапа областной олимпиады старшеклассников от Избирательной комиссии Московской области вручили учащимся средней школы №2 Софье Поляковой, Анастасии Фильварковой и выпускнице той же школы Татьяне Безродновой.

Также благодарственными письмами главы Котельников Сергея Жигалкина отметили учителей истории и обществознания Наталью Матисон и Ольгу Таманову. Они подготовили девочек к олимпиаде.