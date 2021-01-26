РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 янв. В Мытищинском лесопарке 31 января с 10:00 до окончания соревнований «Мытищинская лыжня» приостановит работу прокат лыж, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Владимир Агеев.

В Мытищинском лесопарке 31 января состоятся соревнования по лыжным гонкам «Мытищинская лыжня - 2021». Торжественное открытие лыжных гонок пройдет в 12:00, а в 12:15 уже начнутся соревнования.

«Количество участников составляет 500 человек. Из-за этого, к сожалению, регистрация в первые три дня уже закончилась. Также в день проведения соревнований будут действовать ограничения. Прокат лыж с 10:00 до окончания соревнований (около 15:00) не будет работать на выдачу лыж», - сказал Агеев.

Он попросил посетителей лесопарка с пониманием отнестись к введенным ограничениям. По словам Агеева, на сегодняшний день погода не совсем благоприятная для лыжни.

«Установилась плюсовая температура, и из-за этого лыжня просела. Вчера выезжала комиссия на трассу вместе с судейской коллегией и было принято решение до субботы трассу не трогать, она сейчас немножко заледенела», - добавил Агеев.