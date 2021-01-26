РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 янв. Пять педагогов поборются за звание лучшего в финале муниципального этапа конкурса профессионального мастерства в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Финальные испытания стартовали в школе №10 Красногорска во вторник.

«Уверена, сегодня все уйдут победителями. Удачи! В добрый путь», - отметила начальник управления образования администрации округа, председатель жюри конкурса Наталья Тимошина.

На победу претендуют учитель начальных классов школы №17 Лариса Егорова, учитель русского языка и литературы гимназии №2 Ольга Лопатина, учитель английского языка школы №18 Екатерина Причинина, учитель математики школы №15 Гретта Саркисова и учитель английского языка Опалиховской гимназии Валентина Стрелец.

Муниципальный этап конкурса «Педагог года» проходит в три тура. В первом приняли участие 12 учителей. Финалисткам конкурса профмастерства предстоит представить «Визитную карточку», провести «Внеурочное занятие».

Перед началом испытаний конкурсанток приветствовала депутат Мособлдумы Галина Уткина.

«Те, кто проиграет, не расстраивайтесь. Победителю сложнее, ему предстоит областной этап», - сказала Уткина.

В Красногорске 35 муниципальных школ и 8 негосударственных. В школах трудятся 3 314 работников, они обучают 35 841 школьника.