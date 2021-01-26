РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 янв. В парке «Елочки» в Домодедове в выходные дни в феврале пройдет вакцинация против коронавирусной инфекции, сообщается в группе парков Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

«В досуговом центре парка «Елочки» с 10:00 до 14:00 будет проходить бесплатная вакцинация, на которую может прийти любой желающий от 18 лет‍. Даты вакцинации: 30 января; 6, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 февраля», - говорится в сообщении.

Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и страховой полис. Для посетителей организована зона отдыха, где можно отдохнуть и выпить горячий чай.

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26 ЯНВАРЯ

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