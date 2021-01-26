РИАМО - 26 янв. За сутки в Московской области выявили 1129 случаев коронавируса, больше всего выявили в Балашихе — 136, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

65 случаев инфицирования выявили за сутки в Люберцах, по 57 — в Одинцовском и Раменском округах, Химках, 56 — в Королеве, 49 — в Щелкове, 43 — в Мытищах, 37 — в Дмитровском округе, по 36 — в Ленинском округе и Солнечногорске.

За сутки в Истре выявили 30 случаев коронавируса, в Воскресенске — 29, в Красногорске — 28, в Пушкинском округе и Жуковском — по 27, в Подольске — 25, в Сергиево-Посадском округе — 24, в Егорьевске, Лобне и Чехове — по 21, в Домодедове — 20.

В Ивантеевке и Кашире выявили по 15 новых случаев Covid-19, в Богородском округе — 14, в Наро-Фоминском округе — 12, в Лосино-Петровском, Серебряных Прудах — по 11, в Волоколамске, Лыткарине, Орехово-Зуевском округе, Ступине и Фрязине — по 10.

Кроме того, за сутки в Клину и Краснознаменске выявили по девять случаев Covid-19, в Долгопрудном — восемь, в Реутове, Шатуре и Электростали — по семь, в Коломне и Луховицах — по шесть, в Павловском Посаде, Рузском округе — по пять, в Дубне, Серпухове и Шаховской — по четыре, в Черноголовке — три, в Бронницах, Дзержинском, Зарайске, Котельниках, Лотошине и Электрогорске — по два случая.

По одному случаю за сутки выявили во Власихе, Пущине и Рошале. Ни одного случая коронавируса не выявили за сутки в Звездном городке, Красноармейске, Можайске, Молодежном, Протвине, Талдоме и Озерах, которые входят в городской округ Коломна.

С начала пандемии в Московской области выявлено 187 680 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончался 3 581 пациент, выздоровел и выписался 147 781 человек.

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