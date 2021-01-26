РИАМО - 26 янв. На региональных дорогах в Подмосковье заработало свыше 100 новых светофоров, они разместились в 40 городских округах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В новом году перекрестки в 40 округах стали безопаснее — дорожные службы ввели в эксплуатацию свыше 100 светофоров типа Т-1. В конце 2020 года на региональных дорогах были установлены светофоры, которые оборудованы дублирующей сигнал подсветкой на Г-образной опоре, что позволяет значительно улучшить их видимость», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что некоторые светофоры оснащены контурной поворотной секцией в соответствии с требованием нового ГОСТа. Адресный перечень работ сформировали на основании показателей аварийности. Таким образом, безопасность на перекрестках возрастет, а движение транспорта будет оптимизировано.

Наибольшее количество светофоров установили в Серпухове – 9 единиц, на втором месте Подольск – 8, а на третьем Егорьевск — 6 единиц. За ними идут светофоры в Щелкове и Домодедове — 5.

Светофоры заработали в городских округах Богородский, Бронницы, Волоколамский, Долгопрудный, Домодедово, Дмитровский, Ивантеевка, Егорьевск, Жуковский, Истра, Клин, Красноармейск, Коломенский, Котельники, Красногорск.

Также светофоры работают в городских округах Лосино-Петровский, Лыткарино, Люберцы, Ленинский, Можайск, Мытищи, Наро-Фоминск, Одинцовский, Павловский Посад, Подольск, Протвино, Пушкинский, Серпухов, Солнечногорск и в других.

Комплекс мер по повышению безопасности дорожного движения в регионе реализуют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, в 2020 году светофоры типа Т-1 были установлены на перекрестках и пешеходных переходах, которые предназначены для направления автомобильных потоков.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется до конца 2024 года и преследует цель сделать передвижение по российским дорогам комфортным и безопасным.

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