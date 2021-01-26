РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин встретился с руководством управляющей компании «РусЕвроСервис» по вопросу содержания и ремонта домов Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Участники встречи обсудили вопросы обслуживания многоквартирных домов и придомовых территорий. Также речь шла о проблемах, с которыми сотрудники УК сталкиваются в процессе выполнения работы по содержанию и ремонту общего имущества», - говорится в сообщении.

Еще одной темой стал порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества жителей домов Балашихи.