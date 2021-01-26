РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 янв. Водителей подмосковных Люберец предупредили об уголовной ответственности за дачу взятки инспекторам ГИБДД, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Получение, как и дача взятки должностному лицу, является уголовным преступлением. Перед тем, как пытаться договориться на месте с сотрудником ДПС не составлять протокол, задумайтесь, какое наказание предусмотрено, если имела место дача взятки лицу при исполнении», - говорится в сообщении.

Согласно части 1 статьи 291 УК РФ, штраф за дачу взятки составляет до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет. Согласно части 2 статьи 291 УК РФ, за дачу взятки на сумму более 25 тысяч рублей штраф может составить до 1 миллиона рублей, либо исправительные работы на срок от 1 до 2 лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

«Уважаемые автолюбители, напоминаем, что патрульные автомобили ДПС, а также сами сотрудники оснащены видеорегистраторами, которые записывают все происходящее в салоне служебного автомобиля и за его пределами, поэтому склонение сотрудника ГИБДД к получению взятки будет сразу же зафиксировано, что в дальнейшем может послужить доказательной базой против взяткодателя, в свою очередь может привести к его задержанию по подозрению в совершении преступления», - отмечается в материале.

Также, согласно существующему законодательству, гражданин сам вправе записывать общение с инспектором ГИБДД, что служит сдерживающим фактором как для должностного лица, так и для гражданина, которого остановил инспектор и поможет избежать спорных, конфликтных ситуаций.