РИАМО – 26 янв. Видеоконференция на тему «Перспективы развития цифрового рубля в Российской Федерации» была проведена Заместителем Председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым, Страховой Дом ВСК в лице члена совета директоров, заместителя гендиректора по развитию бизнеса Ольги Сорокиной представил на совещании позицию одного из лидеров страховой отрасли, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

Центральный банк планирует определить концептуальные подходы цифровизации рубля в Российской Федерации до конца года. На совещании были представлены несколько моделей введения цифровой валюты с учетом участия ЦБ и финансового сектора. Обсуждались вопросы кибербезопасности, сохранения конкуренции и ликвидности в банковском секторе, обеспечения доступности платежного инструмента в офлайн-режиме, его влияния на дальнейшее развитие финансового рынка и инвестиции в инфраструктуру.

«Мы поддерживаем инициативы, способствующие развитию конкуренции в платежном пространстве. Это дает нам возможность снизить транзакционные расходы, ускорить поступление денежных средств на счет и предоставить клиентам новые возможности по оплате страховых услуг. Интересной видится возможность проведения платежа в режиме офлайн, так как Страховой Дом ВСК представлен на всей территории Российской Федерации», — сказала член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Ольга Сорокина.

Она добавила, что цифровой рубль открывает возможности для создания новых продуктов и сервисов, технология смартконтрактов даст новый виток развития. Страховой Дом ВСК готов принять участие в дальнейшей проработке и пилотировании такой технологии.