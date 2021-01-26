РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 янв. В Люберецкой картинной галерее глава городского округа Владимир Ружицкий вместе с куратором муниципалитета, министром физической культуры и спорта Московской области Романом Терюшковым поздравил причастных с Татьяниным днем и Днем студента, а также подвел итоги конкурса «Татьяна – 2021».

«В 2021 году в городском округе Люберцы состоялся конкурс «Татьяна – 2021» среди девушек по имени Татьяна, которые учатся, работают и преподают в учреждениях высшего и среднего образования нашего округа. В нем участвовали студентки и преподаватели шести люберецких высших и средних учебных заведений. В День студента наградили 16 финалисток конкурса в 16 различных номинациях», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что конкурсантки в очередной раз доказали, что Татьяны – самые креативные, умные и красивые. Люберецкие Татьяны пели, танцевали, рассказывали стихотворения собственного сочинения, делились кулинарными рецептами. Все участницы продемонстрировали свои таланты и трудолюбие в номинациях, которые определило специальное жюри конкурса.

«Поздравляю студентов и всех Татьян с праздником. В очередной раз хочу поблагодарить молодых людей за помощь: многие из них в период пандемии стали волонтерами. Счастья вам, ребята, любви, успехов, удачной сессии. Берегите себя», – добавил Ружицкий.