РИАМО - 26 янв. На первом этапе реализации программы реновации в столичном районе Фили-Давыдково планируют переселить 3,9 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Глава департамента Сергей Левкин отметил, что переселять в новостройки будут жителей 22 домов.

«На территории района подобрано десять стартовых площадок с градостроительным потенциалом свыше 200 тысяч квадратных метров, восемь из которых планируется передать под заселение до конца 2024 года», – сказал Левкин.

В районе уже завершили переселение 270 семей из пяти домов в дом №22 на Малой Филевской улице. Три дома уже снесли, еще один готовится к демонтажу. Всего в районе предстоит переселить 21,5 тысячи жителей из 119 жилых домов.

В Западном округе в программу включены 559 домов, в которых проживают 105 тысяч человек. Уже подобрано 47 стартовых площадок мощностью почти 800 тысяч «квадратов».

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