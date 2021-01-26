РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Полицейские подмосковного Подольска задержали сотрудника фирмы по подозрению в краже предметов одежды и обуви со склада, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Дубровицкого пункта полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что cо склада фирмы в деревне Коледино неизвестный совершил хищение предметов одежды и обуви, а также рюкзака. Общая сумма материального ущерба составила более 20 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан ранее судимый 39-летний уроженец Ростовской области, являющийся сотрудником данной фирмы, у которого изъято похищенное имущество. В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.