РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 янв. Команда фигуристов из Люберец одержала победу на первенстве по фигурному катанию среди спортивных балетов на льду, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Танцевальный коллектив на льду вместе со спортсменами отделения фигурного катания КСШОР достойно выступили на соревнованиях «Северная звезда» в Видном. Люберецкая команда стала триумфальным победителем в категории «Юниоры». Поздравляем спортсменов с победой!» - говорится в сообщении.

Кроме того, юные спортсмены заняли второе место в категории «Смешанная».