РИАМО - 26 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий объявили о начале строи­тельства инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Этот проект мы реализуем по поручению президента России Владимира Владими­ровича Путина. Через несколько лет здесь, в Раменках, появятся сотни новых научных лабораторий, инновационных компаний и тысячи рабочих мест для московских ученых и высококвалифицированных специалистов», – сказал Собянин.

Это первый объект, получивший статус инновационного научно-технологического центра. В этом центре в будущем разместятся компании, осуществляющие научно-технологическую и внедренческую деятельность.

В проекте приглашают участвовать все компании с продуктами, которые доказали свою жизнеспособность, а также средние технологические компании, вышедшие на стадию продаж инновационной продукции. Еще в проекте могут участвовать R&D-подразделения крупных российских компаний и международных корпораций.

Для всех резидентов создадут благоприятный режим налогообложения. Также им снизят до 14% страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

Центр построят на участке в 17,5 гектаров. Там возведут девять кластеров. Их общая площадь – более 440 тысяч «квадратов».

Крупнейшим кластером ИНТЦ станет его флагман «Ломоносов». Площадь этого здания составит около 65 тысяч квадратных метров. Там расположатся офисы для высоко­технологичных компаний с лабораториями, «чистыми комнатами», центрами сертификации и испытаний.