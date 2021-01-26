РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. В Балашихе за минувшие сутки выявили 136 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 5 554 случая инфицирования, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

1 129 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье за минувшие сутки.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 187 680 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 3 581 человек. Выздоровел и выписался 147 781 человек. 5 554 случая инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 136)», - говорится в сообщении.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

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26 ЯНВАРЯ

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